Calciomercato, per Verratti e Donnarumma futuro lontano da Parigi

Gigio Donnarumma e Marco Verratti potrebbe salutare Parigi quest'estate. Il nuovo corso del Psg potrebbe non prevedere uno spazio per i due Azzurri nella prossima stagione. Le manovre di mercato sono appena iniziate, ma il ds parigino Campos ha già fatto intendere quanto la coppia italiana non sia più una priorità nel progetto dei francesi. Nel mirino del Psg c'è infatti uno dei big del City fresco campione d'Europa: Bernardo Silva. In panchina a Parigi dovrebbe sbarcare il tedesco Nagelsmann, anche se la trattiva è solo all'inizio (bisogna convincere il Bayern a liberarlo), che ovviamente punterebbe forte sul talento dei Citizens.

Campos ha già presentato la maxi proposta agli inglesi: denaro più i cartellini di Donnarumma e Verratti, nonostante l'abruzzesi sia uno dei pupilli del patron Al-Khelaifi. Il ds, però, anche dando seguito alle contestazioni recenti dei tifosi parigini, non intende proseguire con il centrocampista (scadenza 2026) e cerca una nuova sistemazione. Idem per l’ex portiere del Milan, arrivato a parametro zero nell’estate 2021, dopo aver vinto l’Europeo con la maglia azzurra. Donnarumma e Verratti potrebbero giocare ancora insieme, ma non più in Francia. E' Footmercato.fr a rivelare la trattativa del ds parigino per arrivare a Silva. ll ventottenne portoghese ha un contratto con il City fino a giugno 2025, ma a Parigi stravedono per lui e sono pronti a fare follie: la proposta è sul tavolo degli inglesi, Verratti e Donnarumma contropartite di lusso per abbassare l’esborso cash. Difficile che il City accetti. Ma il futuro dei due italiani sotto la Torre Eiffel forse è già segnato...