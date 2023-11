Calcmercato Lazio, Basic e Gila al passo di addio? Le manovre invernali dei biancocelesti

Parallelamente al rush finale previsto dal calendario del 2023, cominciano anche le prime manovre della Lazio in previsione del mercato invernale, nel corso del quale sarà contemplata la possibilità di arricchire l’organico ma soprattutto di compensare eventuali partenze. Nella rosa biancoceleste ci sono infatti giocatori che fino a questo momento hanno trovato spazio limitato, o per meglio dire nullo, finendo sistematicamente esclusi dalle rotazioni previste dal tecnico Maurizio Sarri. Emblematico è il caso di Toma Basic: il centrocampista croato non ha trovato posto nella lista Uefa riservata alla Champions League, ed anche in campionato non è stato mai preso in esame, collezionando solo panchine. Situazione analoga quella vissuta da Mario Gila, che è comunque ricompreso nell’elenco europeo, ma è ancora a quota zero nel minutaggio stagionale.

Possibile, pertanto, che il centrocampista di Zagabria ed il difensore di Barcellona terminino la loro stagione lontano dalla capitale. Il trasferimento del primo era peraltro già stato ipotizzato in estate, ma la destinazione Turchia non è andata incontro al gradimento del giocatore, sebbene indiscrezioni parlino ora di un Basic più convinto a giocarsi altrove le sue chance (c’è anche il Verona tra le pretendenti). Maggiormente intenzionato a salutare Formello sembra invece lo spagnolo, per cui non è da escludere un ritorno in patria nella Liga. E la sua partenza aprirebbe un “buco” al centro della retroguardia, colmabile con l’ingaggio di un Ferrari ultimamente utilizzato con continuità nel Sassuolo – con tanto di fascia di capitano al braccio – e che garantirebbe conoscenza del campionato di Serie A ed esperienza necessarie per concedere riposo a Romagnoli, Casale e Patric.

Discorso differente invece in attacco, dove l’intervento sul mercato sarebbe subordinato ad una partenza che in molti, giustamente, etichettano come dolorosa, ovvero quella di Pedro. Se l’esterno offensivo iberico decidesse di lasciare la Lazio, dove è approdato nell’estate del 2021, il club punterà a sostituirlo senza perdere in qualità. C’è sempre Insigne nei radar, intenzionato a ritornare in Italia dopo l’esperienza oltreoceano ma in possesso di un contratto decisamente oneroso, che dovrebbe pertanto essere rivisto al ribasso. Romane l’idea Savinho, diciannovenne brasiliano, nato ala destra a piede invertito ma schierato anche sul versante opposto, ma il convincente avvio di stagione con la casacca del Girona (4 reti ed altrettanti assist) sta facendo salire la valutazione ed ampliare la platea di corteggiatori.