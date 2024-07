Ecco il calendario. L'Arezzo debutta contro il Campobasso, il 24 novembre derby a Perugia

Presentato stamani il calendario della Lega Pro 2024-25. Il campionato comincerà il 25 agosto e terminerà il 27 aprile 2025. La sosta è fissata per il 29 dicembre. Tre i turni infrasettimanali che si disputeranno il 25 settembre, il 30 ottobre e il 12 marzo, sempre di mercoledì. Tutte le partite, come accaduto quest’anno, saranno trasmesse in diretta televisiva...