Atalanta, parte la volata Champions: il calendario di aprile

La Dea ci riprova, il sogno Champions League è tornato a portata di mano grazie all'ultimo turno di campionato dove la Dea, grazie alla rimonta con l'Empoli, ha rosicchiato tre punti a Milan, Inter e Roma migliorando così la sua classifica. Con 45 punti Gasperini è ora a meno tre dai rososneri attualmente quarti e ultimi qualificati alla prossima Champions.

Calendario Atalanta, le gare di aprile

La sosta, utile per recuperare gli infortunati, soprattutto Koopmeiners, e per dare a Zapata e Muriel la possibilità di rirtrovare la forma migliore, è arrivata nel momento giusto per ricaricare le pile e preparare lo sprint finale. Aprile sarà un mese importante per l'Atalanta che sabato alle 15 sfiderà la Cremonese ultima della classe e virtualmente in Serie B. Non sarà facile, ma avversari migliori da pescare sembrano non essercene. Una settimana dopo, sabato 8, al Gewiss Stadium arriva il Bologna di Thiago Motta, cliente pericoloso che è ancora in corsa per un posto nella prossima Conference League. Difficile anche la trasferta del 17 alle 20,45 con i bergamaschi che affronteranno la lanciatissima Fiorentina di Italiano reduce da sette vittorie di fila tra campionato e sfide europee.

Il calendario continuerà in maniera non semplice anche negli ultimi due turni di aprile. Il 24 sarà data da segnare con il circoletto rosso perché a Bergamo arriverà la Roma di Mourinho nel primo scontro diretto della volata finale. Il mese si concluderà poi il 29 a Torino contro i granata di Juric, altro osso particolarmente duro.

Lo sprint sta per scattare, l'Atalanta vuole farsi trovare pronta e spera di essersi messa definitivamente alle spalle il periodo difficile vissuto prima del match con l'Empoli con tre sconfitte e un pareggio che sembrano aver spento la fiamma della speranza. Il sogno invece è ancora a portata di mano e non avere le coppe è sicuramente un vantaggio da sfruttare per la Dea.