Calendario Atalanta, le partite della volata Champions

L'Atalanta batte l'Empoli e recupera punti sia alla Roma quinta che al Bologna quarto nella volata per qualificarsi alla prossima Champions League. La classifica ora recita Juventus 65, probabilmente troppo lontano da andare a riprendere, Bologna 63, Roma 59 e Dea a 57 con una partita in meno, senza dimenticare la Lazio con tre vittorie di fila è salita a 55. La fiamma della speranza arde anche perché, nonostante i tanti impegni, la squadra di Gasperini sembra essere la più in forma del lotto.

Il calendario dell'Atalanta fino alla fine del campionato

Alla fine del campionato mancano quattro giornate e il calendario sembra abbastanza in discesa per la Dea. Il prossimo impegno sarà contro la Salernitana in trasferta contro l'unica squadra di Serie A già retrocessa. La vera sfida Champions sarà quella del turno successivo quando al Gewiss Stadium arriverà la Roma di Daniele De Rossi, chi vince rischia davvero di chiudere il discorso. Negli ultimi due turni l'Atalanta se la vedrà con il Lecce e con il Torino, con l'ultima in casa, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione.

Gli altri impegni della Dea

In mezzo però l'Atalanta avrà anche le altre due competizioni in cui è ancora in ballo. Il 2 e il 9 maggio, prima e dopo la partita con la Salernitana, Gasperini proverà a raggiungere la finale di Europa League sfidando l'Olympique Marsiglia, mentre il 18 maggio tra i match con Roma e Lecce, affronterà la Juventus nella finale di Coppa Italia di Roma.

Quando si recupera Atalanta-Fiorentina

Un calendario ingolfatissimo che continua a far slittare il recupero della gara contro la Fiorentina, rinviata a causa della morte di Joe Barone. La sfida con la viola potrebbe diventare fondamentale in ottica Champions ma ancora non si sa quando verrà giocata. Le prossime tre settimane è impossibile per la concomitanza con le Coppe, se nessuna delle due dovesse raggiungere una finale europea potrebbe giocarsi il 22 maggio altrimenti la partita si giocherà quando il campionato sarà finito: o il 31 maggio o il 2 giugno, ultima data utile perché il 3 le squadre sono obbligate a lasciare partite i giocatori che parteciperanno a Europei e Coppa America.