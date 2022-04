Calendario Atalanta: sette gare per tornare in Europa

Rialzarsi subito per dare l'assalto all'Europa l'anno prossimo. L'Atalanta ha sette partite per tornare a vincere dopo i tre ko di fila che l'hanno estromessa dall'Europa League e hanno complicato la corsa verso i primi sette posti in Serie A. Ora la Dea è ottava a meno due dalla Fiorentina, a meno quattro dalla Lazio e a meno sei dalla Roma, ma deve ancora reucperare la gara contro il Torino.

Non sono più ammessi passi falsi, intendiamoci non entrare nelle competizoni europee dopo tre anni di Champions League non sarebbe un dramma, ma di sicuro renderebbe la stagione decisamente amara, vista anche la rimonta tra novembre e dicembre.

Calendario Atalanta: le ultime sette gare

Il rush finale è iniziato e lunedì al Gewiss Stadium l'Atalanta scenderà in campo per la prima delle sue sette finali contro il Verona di Tudor, che magari non avrà più molto da dire in classifica ma molla poco o nulla. L'ostacolo più facile arriverà il sabato successivo contro un Venezia in piena crisi, poi arriverà la sfida che non si può sbagliare. Dopo una lunghissima attesa è stato infatti deciso che Atalanta-Torino si giocherà il 27 aprile e qui i tre punti saranno necessari perché senza una vittoria non si potranno recuperare quei punti che sono necessari per rientrare davvero in corsa.

A maggio le ultime quattro gare di cui tre decisamente abbordabili: l'1 a Bergamo arriva una Salernitana che a quel punto potrebbe già essere in Serie B o quasi, sette giorni dopo trasferta a Spezia che invece viaggia verso la salvezza già oggi e magari arrivati a tre giornate dalla fine avrà più di un piede in Serie A. Il 15 l'ostacolo più difficile, il Milan in lotta per lo Scudetto a San Siro, l'ultima giornata sarà invece contro l'Empoli che non è più quello di inizio stagione e a questo campionato non avrà più nullla da chiedere.