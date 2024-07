Il campionato della Casertana parte da Latina, esordio in casa con la Juventus NG

La nuova stagione della Casertana parte dal Francioni di Latina. I ragazzi di mister Iori affronteranno, infatti, il Latina nella prima giornata di campionato in programma il 25 agosto. Una settimana dopo l'esordio al Pinto con la Juventus Next Gen, contro cui sono sfumati i sogni play off dei falchetti la passata stagione. Il primo derby campano è in programma il 15 settembre...