Inter e Juventus, chi ha il calendario più agevole? La corsa verso il titolo di campione d'inverno

Inter 35, Juventus 33. Sono appena due i punti che separano nerazzurri e bianconeri quando alla fine del girone di andata mancano cinque giornate. La formazione di Simone Inzaghi, nell'ultimo turno, ha dato una prova di forza espugnando per 0-3 il Maradona di Napoli e riprendendosi la vetta della classifica dopo il momentaneo sorpasso degli uomini di Allegri, vittoriosi per 1-2 a Monza nell'anticipo. Un duello, in ogni caso, che si preannuncia serrato, con le due squadre che si daranno battaglia per arrivare al giro di boa del torneo davanti a tutti.

Inter e Juventus, il calendario a confronto

Un calendario, quello da qui al termine del girone di andata, che per l'Inter non si preannuncia particolarmente complicato. L'unica vera insidia, sulla carta, è quella rappresentata dalla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio del 17 dicembre. Per il resto i nerazzurri affronteranno formazioni che al momento navigano nella parte destra della classifica, come Udinese, Lecce, Genoa e Verona.

Qualche insidia in più, invece, per la Juventus, attesa già venerdì dal match interno contro il Napoli di Mazzarri, alla ricerca del riscatto dopo il ko con l'Inter. Dopo le trasferte non banali con Genoa e Frosinone, la Vecchia Signora affonterà la Roma di José Mourinho, altra big del torneo. Più abbordabile, infine, l'ultima partita del girone di andata sul campo della Salernitana.

Il calendario dell'Inter

15a giornata: Inter-Udinese

16a giornata: Lazio-Inter

17a giornata: Inter-Lecce

18a giornata: Genoa-Inter

19a giornata: Inter-Verona

Il calendario della Juventus