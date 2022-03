Inter, lo scudetto passa dalle prossime tre partite: il calendario

Un'affermazione fondamentale, essenziale per scacciare gli spettri che avevano iniziato ad aleggiare sulla testa di Simone Inzaghi. L'Inter, nella 28esima giornata di Serie A, ha travolto per 5-0 la Salernitana ritrovando quella vittoria che, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, mancava da ben cinque gare. Un'astinenza troppo lunga per chi, come i nerazzurri, puntano a vincere lo scudetto e che ha rinvigorito le dirette concorrenti, in particolare il Milan, volato al comando solitario della classifica con il blitz dello stadio Maradona contro il Napoli.

Il successo contro i granata, arrivato grazie alla tripletta di un ritrovato Lautaro Martinez ed alla doppietta di Edin Dzeko, non deve però ovviamente rimanere un episodio isolato, con l'Inter chiamata a dare un seguito nelle prossime settimane. Le prossime tre gare di campionato, in particolare, potrebbero essere determinanti in ottica scudetto per i nerazzurri.

Inter, tre giornate determinanti per la corsa scudetto

L'Inter, dopo aver affrontato nella serata di martedì 8 marzo il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, farà infatti visita al Torino (gara in programma domenica 13 marzo) in una partita non priva di insidie: i granata, malgrado una vittoria che non arriva da sei gare, sono infatti avversari sempre temibili, come dimostra il pareggio strappato nel derby contro la Juventus. Insidie che saranno ancora maggiori nei due successivi impegni, quando Handanovic e compagni affronteranno prima la Fiorentina a San Siro (sabato 19 marzo) e poi la Juventus di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium (data e orario ancora da definire). Due sfide potenzialmente decisive, che lasceranno un segno indelebile sul cammino dei nerazzurri: se l'Inter dovesse riuscire a conquistare l'intero bottino in queste gare, la strada che porta verso lo scudetto, probabilmente, si metterebbe in discesa.