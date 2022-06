Calendario Inter Serie A 2022/2023, tutte le partite dei nerazzurri

Inizierà sul campo del neopromosso Lecce (prima giornata in programma il 14 agosto, ma saranno fissati anticipi per sabato 13) il cammino dell'Inter nel campionato di Serie A 2022/2023, durante il quale i nerazzurri, arrivati secondi nell'ultimo torneo, andranno a caccia di quel tricolore attualmente sul petto del Milan. Il primo scontro diretto contro una big, per la formazione di Simone Inzaghi, è in calendario alla terza giornata, quando Lautaro e compagni faranno visita alla Lazio. Già alla quinta il derby contro il Milan (ritorno alla ventunesima), mentre alla tredicesima sarà la volta del derby d'Italia sul campo della Juventus (ritorno a San Siro alla ventisettesima). Sfide con il Napoli alla sedicesima (in casa) e trentaseiesima (in trasferta), chiusura sul campo del Torino il 4 giugno.

Serie A 2022/2023, il calendario dell'Inter