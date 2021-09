Inter, trenta giorni di fuoco: il calendario dei nerazzurri fino al 31 ottobre

Sarà un mese di fuoco quello da cui è atteso l'Inter nei prossimi trenta giorni. I nerazzurri, reduci dal blitz esterno sul campo della Fiorentina che ha permesso loro di salire a quota 13 punti in classifica in campionato, saranno infatti impegnati in delicate sfide sia in Serie A che in Champions League. A partire già dal prossimo sabato 25 settembre, quando la formazione di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro l'Atalanta di Gasperini, rinfrancata dalle ultime due vittorie consecutive dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante.

Atalanta, Lazio, Juventus e Champions: 30 giorni di fuoco per l'Inter

Dopo aver affrontato i bergamaschi, l'Inter volerà il 28 settembre in Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Successivamente i nerazzurri saranno attesi da due trasferte consecutive in campionato, prima sul campo del Sassuolo (sabato 2 ottobre) e poi su quello della Lazio (sabato 16 ottobre). Il cammino di Handanovic e compagni proseguirà con la sfida di San Siro contro lo Sheriff in Champions League (martedì 19 ottobre) ed il derby d'Italia in Serie A contro la Juventus (24 ottobre). A chiudere il mese di ottobre, infine, le partite con Empoli (mercoledì 27) e Udinese (domenica 31).

Inter, il calendario dei nerazzurri fino al 31 ottobre

Questo il calendario completo dell'Inter fino al 31 ottobre: