Italia, qualificazioni agli Europei 2024: il calendario degli azzurri

Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord e Ucraina. Queste saranno le avversarie dell'Italia, inserita nel gruppo C, nel percorso di qualificazione agli Europei 2024, che prenderà il via giovedì 23 marzo. Ad ottenere il pass saranno le prime due di ogni girone, mentre i tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024. Già qualificata in virtù di Paese ospitante, invece, la Germania.

Qualificazioni Europei 2024, il calendario completo dell'Italia

Il cammino dell'Italia nelle qualificazioni ad Euro 2024 inizierà giovedì 23 marzo, quando gli azzurri, allo stadio Maradona, ospiteranno l'Inghilterra di Southgate. Gli uomini di Mancini, tre giorni più tardi, faranno poi visita a Malta, formazione, sulla carta, "cenerentola" del girone. La nostra Nazionale rimarrà quindi a riposo nella terza e quarta giornata, tornando in campo il 9 settembre in Macedonia del Nord. Il 12 settembre sarà invece la volta della sfida interna con l'Ucraina, il 14 ottobre altro match interno contro Malta. Il 17 ottobre, invece, si disputerà la partita sulla carta più impegnativa per gli azzurri, quella in terra inglese. L'Italia, infine, chiuderà le qualificazioni con la gara interna con la Macedonia del Nord (17 novembre) e la trasferta in Ucraina (20 novembre).

Di seguito, nel dettaglio, il calendario completo dell'Italia nel girone di qualificazione agli Europei 2024: