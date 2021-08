Italia, qualificazioni Mondiali 2022: il calendario degli azzurri nel mese di settembre

Torna in campo l'Italia di Roberto Mancini. La formazione azzurra, laureatasi campione d'Europa lo scorso 11 luglio grazie alla vittoria in finale ai calci di rigore contro l'Inghilterra, è attesa dagli impegni valevoli per il girone di qualificazione ai campionati del mondo 2022, in programma in Qatar dal 22 novembre al 18 dicembre. Chiellini e compagni, attualmente in testa al gruppo C a punteggio pieno con tre vittorie conquistate in altrettante gare, affronteranno in rapida successione Bulgaria, Svizzera e Lituania.

Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario dell'Italia nel mese di settembre

Questi, nel dettaglio, gli impegni valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022 da cui è attesa l'Italia in questo mese di settembre:

Italia-Bulgaria: giovedì 2 settembre, ore 20.45, stadio Franchi di Firenze

Svizzera-Italia: domenica 5 settembre, ore 20.45, St. Jacob-Park di Basilea

Italia-Lituania: mercoledì 8 settembre, ore 20.45, Mapei Stadium di Reggio Emilia

Qualificazioni Mondiali 2022, la classifica del girone C