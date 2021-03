Italia, qualificazioni ai Mondiali 2022: il calendario degli azzurri

Inizierà domani, giovedì 25 marzo, allo stadio Tardini di Parma nella sfida contro l'Irlanda del Nord il percorso verso i Mondiali 2022 della Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri, che in estate saranno impegnati nei campionati europei, sono stati inseriti nel gruppo C di qualificazione insieme a Bulgaria, Lituania, Svizzera e, appunto, Irlanda del Nord. Un girone che non dovrebbe creare troppi grattacapi all'Italia, con l'unico vero ostacolo rappresentato dalla Svizzera di Petkovic. La prima qualificata staccherà direttamente il pass per le fasi finali del campionato del mondo, in programma nel Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, mentre la seconda disputerà gli spareggi playoff.

Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario completo dell'Italia

Di seguito il calendario completo dell'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022: