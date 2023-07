Calendario Juventus Serie A 2023/2024, tutte le partite dei bianconeri

Inizierà a Udine il campionato di serie A 2023/2024 della Juventus, chiamata al riscatto dopo le ultime deludenti stagioni. I bianconeri, nella prima giornata, in programma il 20 agosto (da definire anticipi e posticipi), faranno visita agli uomini di Sottil. La settimana seguente sarà la volta della sfida interna contro il Bologna, mentre il primo big match è in programma alla quarta giornata, quando i bianconeri ospiteranno allo Stadium la Lazio. All'ottava, in casa, il derby con il Torino (ritorno alla 32esima), alla nona trasferta a San Siro contro il Milan (ritorno alla 34esima), alla tredicesima il derby d'Italia interno con l'Inter (ritorno alla 23esima), alla 15esima, allo Stadium, la sfida con i campioni d'Italia in carica del Napoli (ritorno alla 27esima).

Serie A 2023/2024, il calendario della Juventus