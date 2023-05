Lotta Champions, il calendario delle ultime due giornate

Cinque squadre per due posti. Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus (in rigoroso ordine di classifica) si contenderanno in queste due ultime giornate del campionato di serie A il pass, già staccato da Napoli e Lazio, per accedere alla prossima edizione della Champions League. Vediamo gli impegni da cui sono attese le contendenti.

Lotta Champions, il calendario dell'Inter

L'Inter, nella prossima giornata, affronterà a San Siro l'Atalanta in un delicato scontro diretto, prima di chiudere il torneo sul campo del Torino di Ivan Juric, formazione ormai priva di particolari obiettivi.

Il calendario completo dell'Inter:

37esima giornata: Inter-Atalanta

38esima giornata: Torino-Inter

Lotta Champions, il calendario del Milan

Trasferta impegnativa per il Milan nel prossimo turno: i rossoneri, infatti, faranno visita alla Juventus, con i bianconeri che si giocheranno le ultime carte per tentare una difficile rimonta. Gli uomini di Pioli, nell'ultima giornata, affronteranno poi a San Siro il Verona, formazione che potrebbe essere ancora alla ricerca di punti salvezza.

Il calendario completo del Milan:

37esima giornata: Juventus-Milan

38esima giornata: Milan-Verona

Lotta Champions, il calendario dell'Atalanta

Scontro diretto a San Siro contro l'Inter nella prossima giornata per l'Atalanta di Gasperini, che chiuderà poi la stagione al Gewiss Stadium contro il lanciato Monza di Raffaele Palladino.

Il calendario completo dell'Atalanta:

37esima giornata: Inter-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Monza

Lotta Champions il calendario della Roma

La Roma, nel prossimo turno, farà visita alla Fiorentina di Italiano. Chiusura all'Olimpico contro uno Spezia che potrebbe essere alla disperata ricerca di punti salvezza.

Il calendario completo della Roma:

37esima giornata: Fiorentina-Roma

38esima giornata: Roma-Spezia

Lotta Champions, il calendario della Juventus

Per la Juventus, nel prossimo turno, è in programma il match interno contro il Milan. Ultima giornata alla Dacia Arena di Udine.

Il calendario completo della Juventus: