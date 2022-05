Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime due giornate

Tutto ancora da decidere. Sarà un finale di stagione incandescente quello che vedrà per protagoniste le formazioni che occupano le parti basse della classifica. A soli 180 minuti dal termine del torneo, infatti, tutto è ancora da scrivere in zona salvezza, con sei squadre (Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia) chiamate ad evitare gli ultimi tre posti che significano retrocessione in Serie B. Situazione quasi disperata per il Venezia, ultimo a quota 25, mentre Sampdoria e Spezia, con i loro 33 punti, sembrano ad un passo dal traguardo.

Lotta salvezza, il calendario della Sampdoria

La Sampdoria, reduce dal ko sul campo della Lazio, ospiterà a Marassi nel prossimo turno la Fiorentina di Italiano, prima di chiudere il torneo a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi, formazione impegnata nella lotta scudetto con il Milan.

Il calendario completo della Sampdoria:

37esima giornata: Sampdoria-Fiorentina

38esima giornata: Inter-Sampdoria

Lotta salvezza, il calendario dello Spezia

Lo Spezia, reduce da quattro ko consecutivi, l'ultimo dei quali incassato contro l'Atalanta, ha bisogno di racimolare qualche punto in questo finale di stagione per evitare brutte sorprese. Gli aquilotti, nel prossimo turno, faranno visita all'Udinese, prima di chiudere la stagione al Picco contro il Napoli.

Il calendario completo dello Spezia:

37esima giornata: Udinese-Spezia

38esima giornata: Spezia-Napoli

Lotta salvezza, il calendario della Salernitana

La Salernitana, rinata nelle ultime settimane ma reduce dal pareggio beffa con il Cagliari, dovrà affrrontare Empoli (trasferta) e Udinese (casa) nelle ultime due giornate: due formazioni che non hanno ormai più niente da chiedere al campionato.

Il calendario completo della Salernitana:

37esima giornata: Empoli-Salernitana

38esima giornata: Salernitana-Udinese

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

Il Cagliari, reduce dal pareggio conquistato in extremis all'Arechi di Salerno, ospiterà nella prossima giornata l'Inter. Chiusura al Penzo di Venezia.

Il calendario completo del Cagliari:

37esima giornata: Cagliari-Inter

38esima giornata: Venezia-Cagliari

Lotta salvezza, il calendario del Genoa

La vittoria conquistata in extremis contro la Juventus concede ancora speranze al Genoa, atteso nel prossimo turno dal Napoli. I rossoblù, nell'ultima giornata, affronteranno poi di fronte al proprio pubblico il Bologna.

Il calendario completo del Genoa:

37esima giornata: Napoli-Genoa

38esima giornata: Genoa-Bologna

Lotta salvezza, il calendario del Venezia

La vittoria contro il Bologna ha permesso al Venezia di tornare a muovere la classifica dopo ben dieci ko consecutivi, ma la situazione, in casa lagunare, rimane disperata. Anche sei punti contro Roma (in trasferta) e Cagliari (in casa) potrebbero non bastare.

Il calendario completo del Venezia: