Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime quattro giornate

È arrivato il primo verdetto in coda: la Sampdoria, con la sconfitta di Udine, è matematicamente retrocessa in serie B. Nella lotta per evitare gli altri due posti che conducono al piano di sotto, a quattro giornate dal termine del campionato, sono ancora coinvolte quattro squadre: Lecce (31 punti), Verona (30), Spezia (27) e Cremonese (24). Praticamente salvo l'Empoli (38), quasi la Salernitana (35). Un rush finale in cui le contendenti, adesso, daranno il tutto per tutto per evitare la sanguinosa discesa in B.

Lotta salvezza, il calendario del Lecce

Il Lecce, nel prossimo turno, sarà atteso dalla delicata trasferta sul campo della Lazio, con i biancocelesti alla ricerca di punti Champions. Per i salentini sarà poi la volta dello scontro diretto interno con lo Spezia: una gara da cui potrebbe passare buona parte del futuro degli uomini di Baroni. I giallorossi, infine, chiuderanno il loro torneo con l'impegno esterno a Monza ed il match al via del Mare con il Bologna.

Il calendario completo del Lecce :

35esima giornata: Lazio-Lecce

36esima giornata: Lecce-Spezia

37esima giornata: Monza-Lecce

38esima giornata: Lecce-Bologna

Lotta salvezza, il calendario del Verona

Il Verona, nella prossima giornata, affronterà al Bentegodi il Torino di Juric, formazione ormai priva di particolari obiettivi di classifica. Gli scaligeri faranno poi visita all'Atalanta di Gasperini, impegnata nella lotta per l'Europa, prima di chiudere il torneo con la gara interna con l'Empoli e la complicata trasferta a San Siro contro il Milan.

Il calendario completo del Verona :

35esima giornata: Verona-Torino

36esima giornata: Atalanta-Verona

37esima giornata: Verona-Empoli

38esima giornata: Milan-Verona

Lotta salvezza, il calendario dello Spezia

Il prossimo impegno, per lo Spezia, si preannuncia non dei più semplici: al Picco, infatti, arriverà il Milan di Pioli, a caccia di punti Champions. I liguri faranno poi visita al Lecce in un decisivo scontro diretto, prima di affrontare il Torino di fronte al proprio pubblico e chiudere il campionato con la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.

Il calendario completo dello Spezia :

35esima giornata: Spezia-Milan

36esima giornata: Lecce-Spezia

37esima giornata: Spezia-Torino

38esima giornata: Roma-Spezia

Lotta salvezza, il calendario della Cremonese

Sfida sulla carta proibitiva, quella da cui è attesa la Cremonese nella prossima giornata: gli uomini di Ballardini faranno infatti visita alla Juventus di Massimiliano Allegri. Sarà quindi la volta del match interno con il Bologna prima di un'altra trasferta dall'elevato coefficiente di difficoltà, stavolta sul campo della Lazio. Nell'ultimo turno i grigiorossi affronteranno poi allo Zini la Salernitana.

Il calendario completo della Cremonese: