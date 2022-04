Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime quattro giornate

Due vittorie, quelle conquistate da Salernitana e Genoa nell'ultimo turno, che potrebbero rimescolare le carte nella lotta salvezza. I successi conquistati rispettivamente contro Fiorentina e Cagliari da granata (giunti alla terza affermazione consecutiva) e liguri hanno infatti dato ulteriore pepe alla bagarre nelle zone basse della classifica, con il solo Venezia, reduce da ben otto ko consecutivi, che sembra al momento incapace di quel sussulto necessario per cercare di evitare la discesa nell'inferno della Serie B.

La classifica, dal basso verso l'alto, recita attualmente così: Venezia 22, Genoa e Salernitana 25, Cagliari 28, Sampdoria 30. Dovrebbe essere invece tranquillo lo Spezia con i suoi 33 punti, anche se gli aquilotti avranno bisogno di fare qualche risultato in questo finale di torneo per evitare brutte sorprese.

Lotta salvezza, il calendario della Sampdoria

La Sampdoria, nell'ultimo turno fermata sul pari dal Verona, è attesa dall'infuocato derby contro il Genoa, fondamentale in chiave salvezza. I blucerchiati faranno poi visita alla Lazio, prima di chiudere il torneo con i match contro Fiorentina (casa) e Inter (trasferta)

Il calendario completo della Sampdoria:

35esima giornata: Sampdoria-Genoa

36esima giornata: Lazio-Sampdoria

37esima giornata: Sampdoria-Fiorentina

38esima giornata: Inter-Sampdoria

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

Il Cagliari, reduce dal ko con il Genoa, sarà impegnato nel prossimo turno di fronte al proprio pubblico contro il Verona. I rossoblù faranno poi visita alla Salernitana in uno scontro diretto che promette scintille, prima di ospitare nel proprio stadio l'Inter. Chiusura sul campo del Venezia in quello che potrebbe essere un sanguinoso scontro da dentro o fuori.

Il calendario completo del Cagliari:

35esima giornata: Cagliari-Verona

36esima giornata: Salernitana-Cagliari

37esima giornata: Cagliari-Inter

38esima giornata: Venezia-Cagliari

Lotta salvezza, il calendario della Salernitana

Le ultime tre vittorie consecutive hanno riacceso le speranze della Salernitana, attesa adesso dalla trasferta sul campo dell'Atalanta. I campani affronteranno poi all'Arechi Venezia (recupero 20esima giornata) e Cagliari in due scontri diretti da non fallire, prima di chiudere la stagione contro Empoli (trasferta) e Udinese.

Il calendario completo della Salernitana:

35esima giornata: Atalanta-Salernitana

recupero 20esima giornata: Salernitana-Venezia

36esima giornata: Salernitana-Cagliari

37esima giornata: Empoli-Salernitana

38esima giornata: Salernitana-Udinese

Lotta salvezza, il calendario del Genoa

Il Genoa, reduce dalla fondamentale vittoria con il Cagliari, sarà impegnato nel prossimo turno nell'infuocato derby contro la Sampdoria. I rossoblù affronteranno poi Juventus (casa), Napoli (trasferta) e Bologna (casa).

Il calendario completo del Genoa:

35esima giornata: Sampdoria-Genoa

36esima giornata: Genoa-Juventus

37esima giornata: Napoli-Genoa

38esima giornata: Genoa-Bologna

Lotta salvezza, il calendario del Venezia

Momento nerissimo per il Venezia, che non muove la classifica da ben otto turni. I veneti, nella prossima giornata, sono attesi dalla proibitiva trasferta sul campo della Juventus. Per i lagunari sarà poi la volta dello scontro diretto dell'Arechi contro la Salernitana nel recupero della 20esima giornata, prima dei match con Bologna (casa) e Roma (trasferta). Chiusura al Penzo contro il Cagliari in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione.

Il calendario completo del Venezia: