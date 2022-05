Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime tre giornate

Tutto ancora da decidere in coda. A tre giornate dal termine del campionato di Serie A, sono sei le squadre impegnate nella lotta salvezza. In bagarre per evitare la retrocessione in Serie B ci sono Venezia, fanalino di coda del torneo con i suoi 25 punti, Genoa, penultimo a 25, Salernitana, terzultima a 26 ma reduce da ben 10 punti conquistati nelle ultime quattro gare, Cagliari, quartultimo a 28 e fresco di cambio in panchina (Agostini è subentrato all'esonerato Mazzarri) ed il tandem formato da Sampdoria e Spezia, formazioni più vicine al traguardo grazie ai loro 33 punti.

Lotta salvezza, il calendario della Sampdoria

La vittoria nel derby contro il Genoa ha permesso alla Sampdoria di fare un grande passo in avanti verso la salvezza, ma i blucerchiati, in questo finale di stagione, sono attesi da un calendario impegnativo: gli uomini di Giampaolo affronteranno infatti nell'ordine Lazio, Fiorentina e Inter, tutte formazioni della parte alta della classifica.

Il calendario completo della Sampdoria:

36esima giornata: Lazio-Sampdoria

37esima giornata: Sampdoria-Fiorentina

38esima giornata: Inter-Sampdoria

Lotta salvezza, il calendario dello Spezia

Lo Spezia, reduce da tre ko consecutivi, ha bisogno di racimolare qualche punto in questo finale di stagione per evitare brutte sorprese. Gli aquilotti, nel prossimo turno, ospiteranno al Picco l'Atalanta. Sarà poi la volta della trasferta sul campo dell'Udinese e, per finire, del match interno con il Napoli.

Il calendario completo dello Spezia:

36esima giornata: Spezia-Atalanta

37esima giornata: Udinese-Spezia

38esima giornata: Spezia-Napoli

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

Il Cagliari, reduce dal ko interno con il Verona che è costato la panchina a Walter Mazzarri, è atteso nel prossimo turno dallo scontro diretto sul campo della Salernitana. I rossoblù ospiteranno poi l'Inter prima di chiudere il torneo al Penzo di Venezia.

Il calendario completo del Cagliari:

36esima giornata: Salernitana-Cagliari

37esima giornata: Cagliari-Inter

38esima giornata: Venezia-Cagliari

Lotta salvezza, il calendario della Salernitana

I dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare hanno rivitalizzato la Salernitana, che adesso può concretamente sperare in quella che, fino a poche settimane fa, sembrava una salvezza impossibile. I granata, giovedì prossimo, affronteranno all'Arechi il Venezia nel recupero della 20esima giornata in uno scontro diretto fondamentale. La formazione di Nicola, sempre sul proprio campo, ospiterà poi il Cagliari in un altro spareggio salvezza, prima di chiudere la stagione contro Empoli (trasferta) e Udinese (casa).

Il calendario completo della Salernitana:

recupero 20esima giornata: Salernitana-Venezia

36esima giornata: Salernitana-Cagliari

37esima giornata: Empoli-Salernitana

38esima giornata: Salernitana-Udinese

Lotta salvezza, il calendario del Genoa

Il ko nel derby con la Sampdoria ha complicato enormemente la corsa del Genoa, chiamato adesso ad un'impresa per evitare la retrocessione. I rossoblù, nel prossimo turno, ospiteranno a Marassi la Juventus, prima di fare visita al Napoli e di chiudere la stagione contro il Bologna.

Il calendario completo del Genoa:

36esima giornata: Genoa-Juventus

37esima giornata: Napoli-Genoa

38esima giornata: Genoa-Bologna

Lotta salvezza, il calendario del Venezia

Momento nerissimo per il Venezia, che non muove la classifica da ben nove turni. Gran parte delle residue speranze salvezza passeranno dalla sfida infrasettimanale sul campo della Salernitana: in caso di nuovo ko, rischiano di diventare inutili gli ultimi tre impegni contro Bologna, Roma e Cagliari.

Il calendario completo del Venezia: