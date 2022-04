Serie A, lotta salvezza: cinque squadre per evitare tre posti

Sono cinque le squadre chiamate ad evitare gli ultimi tre posti che portano alla retrocessione in Serie B in questo finale di stagione. A contendersi la salvezza la Salernitana, ultima a 16 punti e la cui situazione, malgrado le due partite da recuperare, appare disperata, il Genoa, superato nell'ultimo turno dal Verona e fermo a 22, il Venezia, appaiato a 22 ai liguri e reduce da ben 5 ko consecutivi, il Cagliari, che ha incassato quattro sconfitte negli ultimi quattro turni e al momento a quota 25, e la Sampdoria, che naviga oggi con 29 punti. Sembrano invece ormai praticamente salve Spezia (32), Empoli (33), Udinese (33) e Bologna (34).

Lotta salvezza, il calendario della Sampdoria

La Sampdoria, nell'ultimo superata a Marassi per 0-1 dalla Roma, è attesa dalla trasferta sul campo del Bologna. I blucerchiati affronteranno poi sul proprio terreno la Salernitana in uno scontro diretto da non fallire, prima di fare visita al Verona e sfidare il Genoa nel derby. Chiusura con Lazio (trasferta), Fiorentina (casa) e Inter (trasferta).

Il calendario completo della Sampdoria:

32esima giornata: Bologna-Sampdoria

33esima giornata: Sampdoria-Salernitana

34esima giornata: Verona-Sampdoria

35esima giornata: Sampdoria-Genoa

36esima giornata: Lazio-Sampdoria

37esima giornata: Sampdoria-Fiorentina

38esima giornata: Inter-Sampdoria

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

Il Cagliari, reduce da quattro sconfitte consecutive, sarà impegnato nel prossimo turno di fronte al proprio pubblico contro la Juventus. I sardi affronteranno poi sempre all'Unipol Domus il Sassuolo prima di affrontare a Marassi il Genoa in un delicato scontro diretto. Dopo l'impegno interno con il Verona, altro scontro salvezza sul campo della Salernitana e sfida interna con l'Inter. Ultimo turno da brivido al Penzo di Venezia.

Il calendario completo del Cagliari:

32esima giornata: Cagliari-Juventus

33esima giornata: Cagliari-Sassuolo

34esima giornata: Genoa-Cagliari

35esima giornata: Cagliari-Verona

36esima giornata: Salernitana-Cagliari

37esima giornata: Cagliari-Inter

38esima giornata: Venezia-Cagliari

Lotta salvezza, il calendario del Venezia

Il Venezia, sprofondato in un vero e proprio momento no con ben cinque ko incassati nelle ultime cinque giornate, ospiterà nel prossimo turno l'Udinese. I veneti faranno poi visita alla Fiorentina prima di affrontare di fronte al proprio pubblico l'Atalanta. Sarà quindi la volta dello scontro diretto di Salerno, a cui faranno seguito gli impegni contro Juventus (trasferta), Bologna (casa) e Roma (trasferta). Nell'ultima giornata la sfida di fuoco contro il Cagliari.

Il calendario completo del Venezia:

32esima giornata: Venezia-Udinese

33esima giornata: Fiorentina-Venezia

34esima giornata: Venezia-Atalanta

recupero 20esima giornata: Salernitana-Venezia

35esima giornata: Juventus-Venezia

36esima giornata: Venezia-Bologna

37esima giornata: Roma-Venezia

38esima giornata: Venezia-Cagliari

Lotta salvezza, il calendario del Genoa

Il Genoa, reduce dal ko con il Verona che ha messo fine ad una striscia positiva di otto gare, ospiterà nel prossimo turno la Lazio prima di fare visita al Milan. Sarà poi la volta degli scontri diretti con Cagliari (casa) e Sampdoria, prima della chiusura con Juventus (casa), Napoli (trasferta) e Bologna (casa).

Il calendario completo del Genoa:

32esima giornata: Genoa-Lazio

33esima giornata: Milan-Genoa

34esima giornata: Genoa-Cagliari

35esima giornata: Sampdoria-Genoa

36esima giornata: Genoa-Juventus

37esima giornata: Napoli-Genoa

38esima giornata: Genoa-Bologna

Lotta salvezza, il calendario della Salernitana

Situazione disperata per la Salernitana, impegnata nel prossimo turno sul campo della Roma. I granata faranno poi visita a Sampdoria e Udinese prima del doppio impegno interno contro Fiorentina e Venezia. Ultime quattro giornate con Atalanta (trasferta), Cagliari (casa), Empoli (trasferta) e Udinese (casa).

Il calendario completo della Salernitana: