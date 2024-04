Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime quattro giornate

Il primo verdetto in coda è arrivato: la Salernitana, con la sconfitta per 3-0 sul campo del Frosinone, è matematicamente retrocessa in serie B. Nella lotta per evitare gli altri due posti che conducono al piano inferiore, quando al termine del torneo mancano soltanto quattro giornate, sono quindi rimaste sette formazioni: Lecce, che guida il gruppo con i suoi 36 punti, Cagliari (32), Verona (31), Frosinone (31), Empoli (31), Udinese (29) e Sassuolo (26). Un rush finale che si preannuncia quindi infuocato ed in cui decisivi saranno gli ultimi impegni della stagione. Vediamo, nel dettaglio, il calendario di tutte le protagoniste coinvolte in questa bagarre.

Lotta salvezza, il calendario del Lecce

35a giornata: Cagliari-Lecce

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Lecce-Atalanta

38a giornata: Napoli-Lecce

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

35a giornata: Cagliari-Lecce

36a giornata: Milan-Cagliari

37a giornata: Sassuolo-Cagliari

38a giornata: Cagliari-Fiorentina

Lotta salvezza, il calendario del Verona

35a giornata: Verona-Fiorentina

36a giornata: Verona-Torino

37a giornata: Salernitana-Verona

38a giornata: Verona-Inter

Lotta salvezza, il calendario del Frosinone

35a giornata: Empoli-Frosinone

36a giornata: Frosinone-Inter

37a giornata: Monza-Frosinone

38a giornata: Frosinone-Udinese

Lotta salvezza, il calendario dell'Empoli

35a giornata: Empoli-Frosinone

36a giornata: Lazio-Empoli

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Empoli-Roma

Lotta salvezza, il calendario dell'Udinese

35a giornata: Udinese-Napoli

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Frosinone-Udinese

Lotta salvezza, il calendario del Sassuolo