Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime tre giornate

Appena 270 minuti al termine del campionato di serie A ed in coda, a parte il verdetto arrivato nelle scorse settimane per la Salernitana, matematicamente retrocessa in B, è ancora tutto da decidere. Per evitare gli altri due posti che conducono in cadetteria, infatti, è piena bagarre, con sette squadre pronte a darsi battaglia. A guidare il gruppo delle pericolanti è il Lecce, che, con i suoi 37 punti, ha buonissime chance di giungere alla salvezza. Alle spalle dei salentini, in ordine di classifica, troviamo poi Verona (34), Cagliari (33), Frosinone (32), Empoli (32), Udinese (30) e Sassuolo (29), con i neroverdi che sono tornati a sperare dopo la vittoria conquistata nell'ultima giornata contro l'Inter. Vediamo, nel dettaglio, il calendario di tutte le protagoniste di questa accesissima lotta.

Lotta salvezza, il calendario del Lecce

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Lecce-Atalanta

38a giornata: Napoli-Lecce

Lotta salvezza, il calendario del Verona

36a giornata: Verona-Torino

37a giornata: Salernitana-Verona

38a giornata: Verona-Inter

Lotta salvezza, il calendario del Cagliari

36a giornata: Milan-Cagliari

37a giornata: Sassuolo-Cagliari

38a giornata: Cagliari-Fiorentina

Lotta salvezza, il calendario del Frosinone

36a giornata: Frosinone-Inter

37a giornata: Monza-Frosinone

38a giornata: Frosinone-Udinese

Lotta salvezza, il calendario dell'Empoli

36a giornata: Lazio-Empoli

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Empoli-Roma

Lotta salvezza, il calendario dell'Udinese

36a giornata: Lecce-Udinese

37a giornata: Udinese-Empoli

38a giornata: Frosinone-Udinese

Lotta salvezza, il calendario del Sassuolo