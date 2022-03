Lotta scudetto, perché le prossime due giornate saranno decisive: il calendario

Una lotta scudetto appassionante come non si vedeva da anni. Quando al termine del campionato di Serie A mancano soltanto nove giornate, si infiamma la corsa al tricolore, con ancora quattro squadre a sognare il titolo di campione d'Italia. A guardare tutti dall'alto verso il basso, in questo momento, c'è il Milan di Stefano Pioli, che con i suoi 63 punti precede rispettivamente di tre e quattro lunghezze Napoli e Inter (i nerazzurri hanno però una gara in meno). Leggermente più indietro ma in forte ascesa troviamo la Juventus di Massimiliano Allegri, oggi a -7 dalla vetta.

Una bagarre in cui tutto può ancora succedere, come dimostrato dai passi falsi in cui, a turno, incappano le prime quattro della classe. Ma l'impressione, guardando il calendario, è che le prossime due giornate possano essere già decisive.

Lotta scudetto, gli incroci dei prossimi 180 minuti

I prossimi 180 minuti vedranno infatti andare in scena incroci potenzialmente spartiacque per le pretendenti al titolo. Nella 30esima giornata l'insidia maggiore la troverà l'Inter: i nerazzurri, reduci da appena una vittora negli ultimi sei turni, ospiteranno a San Siro la Fiorentina di Italiano, formazione sempre ostica da affrontare. Un impegno al quale, per gli uomini di Simone Inzaghi, farà seguito il big match contro la Juventus, in programma dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. La sfida dell'Allianz Stadium potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre: i nerazzurri, in caso di ko, vedrebbero diminuire drasticamente le possibilità di vittoria del torneo, mentre al contrario i bianconeri, in caso di successo, potrebbero davvero credere nella clamorosa rimonta scudetto.

Un turno, il 31esimo, che vedrà andare in scena una partita particolarmente ostica anche per il Napoli di Spalletti, che sarà atteso dall'Atalanta di Gasperini. Chi invece, almeno sulla carta, sembra avere gli impegni più agevoli è il Milan, che affronterà prima il Cagliari in trasferta e poi il Bologna in casa. Ed i rossoneri, in caso di bottino pieno e qualche contemporaneo passo falso delle concorrenti, potrebbero mettere una seria ipoteca sul tricolore.

Lotta scudetto, il calendario delle prossime due giornate

Di seguito il calendario delle prossime due giornate delle pretendenti allo scudetto.

30esima giornata:

Napoli-Udinese

Inter-Fiorentina

Cagliari-Milan

Juventus-Salernitana

31esima giornata: