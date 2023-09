Champions League, il calendario del Milan nella fase a gironi

Inizierà con la sfida contro il Newcastle, in programma martedì 19 settembre alle 18.45 a San Siro, l'avventura del Milan nella Champions League 2023/2024. I rossoneri, che nella passata edizione si sono spinti fino alla semifinale, dove sono poi stati eliminati dall'Inter, sono stati inseriti in un girone, quello F, particolarmente complicato: il Diavolo, oltre agli inglesi, dovrà infatti affrontare anche Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Per staccare il pass per gli ottavi di finale, gli uomini di Stefano Pioli dovranno quindi ridurre al minimo gli errori, cercando di ottenere il massimo da ogni gara.

Il calendario

Il Milan, dopo la sfida di San Siro contro il Newcastle, è atteso da una doppia trasferta: prima quella del 4 ottobre contro il Borussia Dortmund, poi quella del 25 ottobre sul campo del Psg. Francesi e tedeschi saranno poi attesi a Milano rispettivamente il 7 e 28 novembre, prima che i rossoneri chiudano la loro fase a gironi con la trasferta in terra inglese contro il Newvcastle del 13 dicembre.

Questo, nel dettaglio, il calendario: