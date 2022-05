Duello scudetto, il calendario di Milan e Inter: il programma delle ultime tre giornate

Ancora 270 minuti da giocare, poi, sul campionato di Serie A, calerà il sipario. A contendersi il titolo di campione d'Italia sono rimaste Milan e Inter, con i rossoneri che precedono i nerazzurri di due lunghezze. Una situazione che rende il Diavolo padrone del proprio destino: con tre vittorie nelle ultime tre gare, lo scudetto lo conquisterebbe infatti la formazione di Stefano Pioli. Al Milan, in realtà, di punti ne bastano sette: in caso di arrivo a braccetto con i cugini, il tricolore andrebbe infatti a Giroud e compagni grazie ai migliori risultati ottenuti negli scontri diretti. Chiaro che quindi, a questo punto del torneo, siano proprio i rossoneri i grandi favoriti per la conquista del titolo.

Il calendario del Diavolo in questo finale di stagione, sulla carta, è però più complicato di quello dell'Inter: vediamo nel dettaglio il percorso da cui sono attese le due formazioni.

Il calendario del Milan

Il Milan, reduce da tre successi consecutivi, l'ultimo dei quali conquistato contro la Fiorentina grazie al gol nel finale di Leao, farà visita nel prossimo turno al Verona. Una sfida non semplicissima: gli scaligeri, malgrado non abbiano più particolari obiettivi di classifica, stanno continuando a dare tutto in campo, come dimostrano i sette punti conquistati nelle ultime tre giornate. Per i rossoneri, poi, una nuova sfida impegnativa, quella a San Siro contro un'Atalanta che potrebbe essere ancora in ballo per un posto in Europa: malgrado un girone di ritorno sottotono, quella di Gasperini è sempre una formazione tutt'altro che semplice da affrontare. I rossoneri, infine, chiuderanno il torneo al Mapei Stadium con il Sassuolo di Dionisi, squadra priva ormai di obiettivi.

Il calendario completo del Milan:

36esima giornata: Verona-Milan

37esima giornata: Milan-Atalanta

38esima giornata: Sassuolo-Milan

Il calendario dell'Inter

L'Inter, reduce dal successo sul campo dell'Udinese, ospiterà nel prossimo turno a San Siro l'Empoli di Andreazzoli, squadra ormai praticamente salva malgrado un girone di ritorno pessimo dal punto di vista dei risultati. I nerazzurri faranno poi visita al Cagliari di Mazzarri in un testacoda in cui l'obiettivo scudetto si incrocierà con quello salvezza: i sardi navigano infatti appena sopra la zona retrocessione ed hanno un assoluto bisogno di punti per mantenere la categoria. I nerazzurri, infine, affronteranno di fronte al proprio pubblico la Sampdoria, che sembra essersi messa al sicuro dopo la vittoria nel derby con il Genoa.

Il calendario completo dell'Inter: