Milan-Inter, il calendario prima del derby Champions

Milan-Inter in semifinale di Champions League, vent'anni dopo. Rossoneri e nerazzurri, che ai quarti hanno avuto la meglio rispettivamente su Napoli e Benfica, si incroceranno tra loro nel penultimo atto della massima competizione europea, con la gara di andata in programma mercoledì 10 maggio e quella di ritorno martedì 16. Una sfida che promette scintille, attesa con trepidazione da entrambe le tifoserie. Prima del doppio derby europeo, tuttavia, le due formazioni saranno attese da altri impegni, con gli uomini di Stefano Pioli e di Simone Inzaghi in bagarre tra loro in campionato per la lotta al quarto posto: al momento, ad avere la meglio, è il Diavolo con i suoi 53 punti, due in più dei cugini.

Il calendario del Milan

Il Milan, prima della partita di andata della semifinale di Champions League, scenderà in campo per quattro volte, a partire da domenica 23 aprile, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro il Lecce. Sabato 29, invece, Calabria e compagni saranno attesi dalla delicata trasferta dell'Olimpico contro la Roma in un vero e proprio scontro diretto in chiave quarto posto. Succesivamente sarà la volta degli impegni interni con Cremonese, con i grigiorossi che sperano di presentarsi all'appuntamento con ancora qualche chance di salvezza, e Lazio, squadra che occupa attualmente la seconda posizione della classifica.

Questo, nel dettaglio, il calendario del Milan prima del derby di andata:

domenica 23 aprile ore 18: Milan-Lecce (campionato)

sabato 29 aprile ore 18: Roma-Milan (campionato)

mercoledì 3 maggio (da definire): Milan-Cremonese (campionato)

domenica 10 maggio (da definire): Milan-Lazio (campionato)

Il calendario dell'Inter

L'Inter, prima del derby di andata di Champions, scenderà in campo invece cinque volte: i nerazzurri, oltre che in campionato, saranno infatti impegnati anche in Coppa Italia. Il primo incontro sarà quello di domenica 23 aprile, quando Lautaro e compagni faranno visita all'Empoli, poi a San Siro, tre giorni più tardi, sarà la volta del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La formazione di Simone Inzaghi, sempre di fronte al proprio pubblico, affronterà successivamente la Lazio. Infine due trasferte consecutive: prima a Verona contro una squadra impegnata nella lotta salvezza e poi quella nella Roma giallorossa.

Questo, nel dettaglio, il calendario dell'Inter prima del derby di andata: