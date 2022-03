Milan, un mese per l'allungo scudetto: il calendario sorride ai rossoneri

Un blitz pesantissimo, quello piazzato dal Milan nella serata di domenica 6 marzo. I rossoneri, grazie alla rete segnata da Giroud nella ripresa, hanno infatti espugnato per 0-1 lo stadio Maradona di Napoli portandosi al comando solitario della classifica. Una vittoria che rilancia prepotentemente le ambizioni scudetto dei rossoneri dopo i deludenti pareggi contro Salernitana e Udinese e che lancia un chiaro messaggio alle dirette concorrenti: per la corsa al titolo tutti dovranno fare i conti con il Diavolo.

Milan, il calendario dei prossimi impegni

Il successo di Napoli, tuttavia, non deve far abbassare la tensione al Milan, chiamato a dare seguito all'affermazione contro gli uomini di Spalletti nei prossimi impegni. La formazione di Pioli, nelle prossime settimane, è attesa da sfide sulla carta ampiamente alla portata, che potrebbero permettere a Giroud e compagni di dare lo strappo decisivo nella corsa scudetto: i rossoneri, nel prossimo turno, ospiteranno infatti a San Siro l'Empoli, prima di fare visita al pericolante Cagliari. Il Diavolo affronterà poi il Bologna in casa, il Torino in trasferta ed il Genoa a San Siro, prima della sfida contro l'Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Cinque gare in cui il Milan potrebbe fare bottino pieno, approfittando degli eventuali passi falsi delle rivali.

Attenzione, però: i rossoneri, nel corso di questa stagione, hanno spesso steccato proprio contro le cosiddette piccole, perdendo punti preziosi che avrebbero potuto permettere agli uomini di Pioli di essere già in fuga fuga. Oltre ai recenti pareggi con Salernitana e Udinese, basti ricordare ad esempio i clamorosi ko interni con Spezia e Sassuolo. Nelle prossime uscite, dunque, il Milan dovrà dimostrare di aver raggiunto finalmente la maturità, requisito imprescindibile se davvero si vuole andare a caccia del tricolore.