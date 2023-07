Calendario Milan Serie A 2023/2024, tutte le partite dei rossoneri

Inizierà al Dall'Ara di Bologna il campionato di serie A 2023/2024 del Milan, desideroso di tornare a lottare per lo scudetto dopo l'ultima annata sottotono (almeno a livello nazionale). I rossoneri, nella prima giornata in programma il 20 agosto (da definire anticipi e posticipi), affronteranno i rossoblù, mentre la settimana seguente faranno il debutto interno contro il Torino. Alla terza giornata il big match dell'Olimpico contro la Roma, alla quarta il derby con l'Inter (ritorno alla 33esima). In programma alla nona a San Siro il match con la Juventus (ritorno alla 34esima), alla decima, al Maradona, la sfida contro il Napoli campione d'Italia in carica (ritorno alla 24esima). Per il Diavolo il torneo si chiuderà infine con la partita interna contro la Salernitana.

Serie A 2023/2024, il calendario del Milan