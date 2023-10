Milan, terzetto di fuoco: il calendario dopo la sosta

Un inizio di stagione più che positivo, macchiato soltanto dallo scivolone nel derby contro l'Inter e dai pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund in Champions League. Il Milan ha inserito fin da subito le marce alte, tanto da occupare, dopo otto giornate, il primo posto in campionato con due lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri e quattro sulla coppia formata da Juventus e Fiorentina. Un primato che i rossoneri cercheranno di difendere anche dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, anche se il calendario non si preannuncia come dei più agevoli.

Il calendario

Il Milan, dopo la sosta, sarà infatti atteso dal big match contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre a San Siro. Una sfida ricca di insidie, in cui il tecnico Stefano Pioli dovrà inoltre fare a meno di Mike Maignan e Theo Hernandez, che saranno fermati dal giudice sportivo. Il Diavolo, appena tre giorni più tardi, sarà poi impegnato nella trasferta sul campo del Paris Saint-Germain in Champions League: una partita che, per Giroud e compagni, sarà già quasi un dentro o fuori. Il terzetto di gare di fuoco terminerà infine con la trasferta al Maradona di Napoli, in calendario domenica 29 ottobre. Soltanto a novembre i rossoneri potranno riprendere fiato con la partita, sulla carta più agevole, contro l'Udinese.

Questi, nel dettaglio, gli impegni del Milan nel mese di ottobre dopo la sosta per le Nazionali: