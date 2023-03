Napoli, il calendario di aprile tra campionato e Champions League

La sosta prima della volata finale, il Napoli prepara a Castelvolturno senza i tanti nazionali gli ultimi due mesi di stagione che regaleranno il titolo in Italia, con 19 punti di vantaggio sul Napoli c'è solo da individuare la data della festa, e saranno storici in Europa perché per la prima volta la società campana sarà impegnata in un quarto di finale di Champions League.

Calendario Napoli, le sfide di aprile

Aprile sarà un mese di sfide importanti e affascinanti con il Milan che sarà l'avversario principale. I rossoneri saranno il primo ostacolo del mese per la squadra di Spalletti che ospiterà i lombardi al Maradona domenica 2 alle 20,45, probabilmente con un Raspadori in più, l'azzurro infatti potrebbe tornare dopo la sosta. Cinque giorni più tardi, venerdì 7 alle 19 sarà trasferta a Lecce ancora in campionato, un anticipo dovuto alla prima gara di Champions League contro il Milan a San Siro di mercoledì 12 alle 21.

Il tour de force inizierà proprio quel giorno e proseguirà tutto d'un fiato con la partita contro il Verona di sabato 15 alle 18 e il ritorno dei quarti ancora con il Milan il 18 alle 21. Non è però finita qui perché domenica 23 sarà ancora big match contro la Juventus allo Stadium. L'ultima partita di aprile sarà il derby campano del Maradona con la Salernitana fissato il 29 alle 15 che, se il distacco sulla seconda rimarrà invariato rispetto ad oggi, potrebbe già regalare il terzo Scudetto della storia al Napoli.