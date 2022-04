Napoli, sette finali per lo Scudetto: il Maradona sarà decisivo

La vittoria 3-1 sull’Atalanta al Gewiss Stadium ha regalato al Napoli l’aggancio in vetta. Gli azzurri guarderanno stasera con attenzione il match tra Milan e Bologna nella speranza che i felsinei fermino il Diavolo. La corsa Scudetto da oggi in poi sarà questa, vincere in campo e aspettare i risultati degli altri per capire cosa succede in testa. Sette turni mancano alla fine e le prossime due settimane saranno molto importanti per Spalletti.

Il calendario del Napoli da qui alla fine

Domenica prossima al Maradona arriva infatti la Fiorentina di Italiano, ottava con cinquanta punti e con l’obiettivo Europa ancora raggiungibile, l’Atalanta è solo ad una lunghezza. I toscani non perdono da quattro gare e anche senza Vlahovic sono squadra di livello, nonostante nella sfida con l’Empoli abbiano faticato e non poco. Otto giorni dopo, lunedì 18 aprile, alle 19 altra gara interna stavolta con la Roma, con Mourinho che ha trovato la formula magica e ha portato i suoi a quattro punti dalla Juve. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite danno la dimensione dell’accelerata di quella che da qui alla fine sarà probabilmente l’avversaria più difficile da affrontare per il Napoli.

Il fatto di giocare in casa è un vantaggio anche se va detto che il Napoli di Spalletti il sogno Scudetto lo sta costruendo in trasferta con una sola sconfitta e 37 punti conquistati in 16 gare, nessuno ha fatto meglio lontano da casa. Al Maradona invece non tutto è andato secondo i piani, Spezia e Empoli hanno portato via vittorie pesanti e in totale Insigne e compagni hanno raccolto tra le mura amiche solo 29 punti, settimo rendimento esterno della Serie A dietro a tutte le big.

Il rush finale

Dopo la Roma inizierà il rush finale con l'Empoli al Castellani il 24 aprile e il Sassuolo in casa il primo maggio, due squadre che non hanno ambizioni di classifica. L'8 maggio viaggio a Torino contro i granata di Juric, tecnico che l'anno scorso sedeva sulla panchina del Verona, i tifosi stanno già tirando fuori i portafortuna, mentre nelle ultime due sfide ci saranno Genoa e Spezia, due squadre in lotta per la salvezza anche se le Aquile forse alla fine avranno già raggiunto l'obiettivo. Sette partite, sette finali, la corsa Scudetto è entata ancora di più nel vivo.