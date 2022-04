Salernitana, salvezza possibile? Il calendario dei granata

Due vittorie consecutive che hanno riacceso una fiammella di speranza. La Salernitana, con i successi contro Sampdoria e Udinese, è tornata a credere nella salvezza, anche se evitare la retrocessione, classifica alla mano, si preannuncia un'impresa ardua: i granata, al momento, si trovano infatti all'ultimo posto insieme a Venezia e Genoa con i loro 22 punti. La formazione di Davide Nicola, tuttavia, deve recuperare ancora una partita, proprio contro quel Venezia avversario diretto nella corsa per evitare l'inferno della Serie B.

Il calendario della Salernitana

La Salernitana, nel prossimo turno, è atteso dal match interno con la Fiorentina, squadra reduce in campionato da tre affermazioni consecutive. Una sfida ostica, nella quale però, per Verdi e compagni, sarà vietato sbagliare. Per i granata sarà poi la volta dell'infuocato scontro diretto contro il Venezia, in programma all'Arechi mercoledì 27 aprile. Dall'esito del match con i lagunari passeranno gran parte delle speranze salvezza degli uomini di Nicola, attesi poi dalla complicata trasferta sul campo dell'Atalanta prima di chiudere la propria stagione contro Cagliari (casa), Empoli (trasferta) e Udinese (casa).

Questo nel dettaglio il calendario della Salernitana da qui al termine del torneo: