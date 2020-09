Serie A 2020/2021, il calendario dei big match

Inizierà il prossimo 19 settembre il campionato di Serie A 2020/2021. I campioni d'Italia della Juventus, alla cui guida farà il suo esordio Andrea Pirlo, ospiteranno allo Stadium nella prima giornata la Sampdoria. Rinviate invece Benevento-Inter e Lazio-Atalanta a causa dei recenti impegni europei delle formazioni di Conte e Gasperini.

Serie A 2020/2021, tutti i big match

Il primo big-match, visto il rinvio della gara tra Lazio e Atalanta, si avrà nel secondo turno, quando la Juventus farà visita alla Roma. Per quanto riguarda i derby, quello di Milano è in calendario alla quarta giornata, quello di Genova alla sesta e quello di Torino alla decima. Inter-Juventus in programma invece alla 18esima giornata.

Di seguito il calendario completo dei big match: