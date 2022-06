Calendario Serie A 2022/2023, i criteri del sorteggio

Si terrà venerdì 24 giugno alle 12 il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/2023, che prenderà il via il 13 agosto per chiudersi poi il 14 giugno. Così come accaduto nella scorsa stagione, il calendario sarà asimmetrico, con le partite del girone di ritorno che non seguiranno quindi l'ordine di quello di andata. Il torneo osserverà poi una lunga sosta, dal 13 novembre al 4 gennaio, a causa della disputa dei Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Prima della pausa, si disputeranno ben quindici giornate, con le formazioni chiamate ad un vero e proprio tour de force. Tra le novità previste la disputa dello spareggio per lo scudetto e la retrocessione in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, mentre resterà ancora in vigore la regola degli scontri diretti per le qualificazioni alle Coppe europee.

I criteri del sorteggio