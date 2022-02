Serie A 2022-2023, il calendario: partenza il 13 agosto

Sarà un calendario inedito, quello della Serie A 2022-2023. La stagione sarà infatti contrassegnata dallo stop per lasciare spazio al Mondiale di Qatar 2022, in programma tra il 21 novembre ed il 18 dicembre, che comporterà uno stravolgimento organizzativo rispetto a quelli che sono i consueti standard. Una pausa che costringerà i club del nostro campionato ad un vero e proprio tour de force per recuperare il tempo perso a causa dei campionati del mondo, la cui partecipazione dell'Italia di Roberto Mancini dipenderà dall'esito dei playoff in programma a marzo.

Calendario Serie A 2022-2023, le date

A delimitare la durata del prossimo campionato di Serie A, nella mattina di lunedì 21 febbraio, è stato il Consiglio di Lega, con le date che saranno poi ufficializzate dalla Figc. Il torneo prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto, mentre l'ultima giornata è fissata per domenica 4 giugno. L'ultimo impegno prima della pausa per i Mondiali è previsto per domenica 13 novembre, mentre sulla ripresa dopo la sosta e sulla distribuzione dei turni infrasettimanali si deciderà soltanto più avanti. Difficile, però, ipotizzare che possa essere riproposto il Boxing Day, con le squadre in campo il 26 dicembre e poi tra fine 2022 ed inizio 2023. Più probabile, invece, che il campionato possa riprendere nella prima settimana del nuovo anno, forse giovedì 5 gennaio.

Fino allo stop di novembre, in ogni caso, si giocherà praticamente sempre ogni tre giorni, con numerosi turni infrasettimanali che verranno fissati negli slot lasciati liberi dalle coppe europee.