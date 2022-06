Calendario Serie A 2022/2023: data e orario di tutte le partite

È stato svelato nella mattina di oggi, venerdì 24 giugno, il calendario del campionato di Serie A 2022/2023. Il torneo prenderà il via nel weekend del 13-14 agosto e si concluderà il 4 giugno. Prevista una lunga sosta invernale, dal 13 novembre al 4 gennaio, per la disputa dei Mondiali 2022, in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Quattro i turni infrasettimanali: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio. Il calendario, così come accaduto nella passata stagione, sarà asimmetrico, ovvero l'ordine delle gare del girone di ritorno non sarà parallelo a quello del girone di andata. Al torneo prenderanno parte venti squadre, con le neopromosse Lecce, Cremonese e Monza che sostituiranno Cagliari, Genoa e Venezia, retrocesse in Serie B.

Calendario Serie A 2022/2023: tutte le partite

PRIMA GIORNATA GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 14 agosto

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 21 agosto

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 28 agosto

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 31 agosto

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Hellas Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

5A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 4 settembre

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 11 settembre

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Hellas

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

7A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 18 settembre

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

8A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 2 ottobre

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Lazio-Spezia

Napoli-Torino

Juventus-Bologna

Lecce-Cremonese

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

9A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 9 ottobre

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Monza-Spezia

Udinese-Atalanta

Torino-Empoli

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Milan-Juventus

Roma-Lecce

10A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 16 ottobre

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Hellas-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

11A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 23 ottobre

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

12A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 30 ottobre

Cremonese-Udinese

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Napoli-Sassuolo

Empoli-Atalanta

Monza-Bologna

Spezia-Fiorentina

Lecce-Juventus

Torino-Milan

13A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 6 novembre

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

14A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 9 novembre

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Lazio-Monza

Spezia-Udinese

Lecce-Atalanta

Inter-Bologna

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Torino-Sampdoria

15A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 13 novembre

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Empoli-Cremonese

Milan-Fiorentina

Sampdoria-Lecce

16A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 4 gennaio

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Spezia-Atalanta

Roma-Bologna

Udinese-Empoli

Torino-Verona

Lecce-Lazio

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

17A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 8 gennaio

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

18A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 15 gennaio

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Lecce-Milan

Udinese-Bologna

Roma-Fiorentina

Inter-Verona

Napoli-Juventus

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

19A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 22 gennaio

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

20A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 29 gennaio

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

21A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 5 febbraio

Cremonese-Lecce

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Torino-Udinese

Sassuolo-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Spezia-Napoli

22A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 12 febbraio

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Lecce-Roma

Milan-Torino

Lazio-Atalanta

Napoli-Cremonese

Juventus-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

23A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 19 febbraio

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

24A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 26 febbraio

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Verona-Fiorentina

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

25A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 5 marzo

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Torino-Bologna

Sassuolo-Cremonese

Monza-Empoli

Spezia-Verona

Roma-Juventus

Napoli-Lazio

Sampdoria-Salernitana

26A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 12 marzo

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

27AGIORNATA SERIE A 2022-2023 - 19 marzo

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Sassuolo-Spezia

Salernitana-Bologna

Monza-Cremonese

Sampdoria-Verona

Udinese-Milan

Torino-Napoli

28A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 2 aprile

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

29A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 8 aprile

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lecce-Napoli

Sampdoria-Cremonese

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Lazio-Juventus

Udinese-Monza

Torino-Roma

30A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 16 aprile

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

31A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 23 aprile

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

32A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 30 aprile

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Torino-Atalanta

Sassuolo-Empoli

Roma-Milan

Spezia-Monza

33A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 3 maggio

Atalanta-Spezia

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Monza-Roma

Sampdoria-Torino

Empoli-Bologna

Milan-Cremonese

Salernitana-Fiorentina

Udinese-Napoli

34A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 7 maggio

35A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 14 maggio

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Juventus-Cremonese

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

36A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 21 maggio

Atalanta-Verona

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Roma-Salernitana

Cremonese-Bologna

Torino-Fiorentina

Napoli-Inter

Udinese-Lazio

Sassuolo-Monza

37A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 28 maggio

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Juventus-Milan

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Inter-Atalanta

Lazio-Cremonese

Verona-Empoli

Monza-Lecce

38A GIORNATA SERIE A 2022-2023 - 4 giugno

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Lecce-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Milan-Verona

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Serie A 2022/2023, le squadre partecipanti

Questo l'elenco completo delle venti squadre partecipanti al campionato di Serie A:

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona

Chi trasmette in diretta tv e streaming la Serie A 2022/2023

Così come accaduto nella scorsa stagione, le partite della Serie A 2022/2023 saranno trasmesse da DAZN e Sky, che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle gare del massimo campionato italiano. Su DAZN saranno visibili tutte e dieci le partite di ogni giornata, di cui sette in esclusiva. Altri tre match per ogni turno, invece, saranno trasmessi in co-esclusiva con Sky.