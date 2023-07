Calendario Serie A 2023/2024: quando si giocheranno i big match

Le agende delle squadre di serie A cominciano a riempirsi con gli appuntamenti più importanti messi in fila dal calendario. Non è ancora il momento del “save the date”, perché le esigenze Tv dislocheranno gli incontri nell'arco di fine settimana...lunghi (dovrebbero restare tre partite al sabato, una nel “Monday Night” più le domenicali scaglionate sulle base di orari differenti) ed anche gli eventuali impegni europei comporteranno modifiche alla struttura del calendario. Ma c’è comunque già modo di cerchiare i week-end più interessanti, che accorpano più di un incontro destinato a catalizzare l’attenzione di tifosi ed appassionati.

Dopo le prime giornate di riscaldamento, i giri del motore del campionato cominciano a salire alla terza giornata con Napoli-Lazio e Roma-Milan, quindi – dopo la sosta per la nazionali – il turno successivo con il derby della Madonnina tra Inter e Milan e la sfida dello Stadium tra Juventus e Lazio. La partenza dei rossoneri resta ripida visto che ad ottobre la squadra di Pioli affronterà a San Siro alla settima la Lazio ed alla nona la Juventus, quindi sette giorni più tardi il Napoli al Maradona, in concomitanza con un interessantissimo Inter-Roma. Dopo un novembre più calmo, che prevede in agenda il derby della Capitale alla dodicesima e quello d’Italia tra Juve ed Inter l’ultimo week-end del mese (in un turno che propone anche i succosi Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina), i fuochi d’artificio arrivano in concomitanza con la fine dell’anno solare. Nel fine settimana del 10 dicembre occhio a Juventus-Napoli, Atalanta-Milan e Roma-Fiorentina, quindi Lazio-Inter la settimana seguente e Roma-Napoli nel turno prenatalizio.

Più diluiti i big match nella parte di campionato del 2024: c’è Milan-Roma alla 20a, e l’accoppiata Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter a fine gennaio, mentre la prima tornata di gara di febbraio regala Inter-Juventus ed Atalanta-Lazio, a cui fanno seguito la settimana successiva la supersfida di San Siro tra i rossoneri ed il Napoli ed il sempre sentito Roma-Inter. Marzo, con le coppe europee che entrano nel vivo, offre tre settimane scoppiettanti: alla 27a la “combo” Lazio-Milan e Napoli-Juventus, la settimana successiva Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta, quindi il turno numero 29 con Inter-Napoli e nell’ultimo fine settimana Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Napoli-Atalanta. Con l’ingresso della primavera il calendario imbocca la dirittura d’arrivo e spalanca le porte ai derby. La trentunesima giornata – la prima di aprile – offre quello romano ma mette in agenda anche Juventus-Fiorentina, la trentaduesima regala la seconda stracittadina di Torino (dopo quella dell’8 ottobre), mentre il 21 aprile toccherà al return-match tra Milan ed Inter, coi rossoneri che nel turno seguente saranno allo Stadium contro la Juventus in concomitanza con Napoli-Roma. Gli ultimi bossoli verranno sparati a maggio: il 5 Roma-Juventus, due week-end dopo Inter-Lazio e Fiorentina-Napoli.