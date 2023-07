​Calendario Serie A 2023/24: dove vedere in diretta il sorteggio

Vacanze agli sgoccioli per le squadre di Serie A che dalla prossima settimane inizieranno a radunarsi per preparare il prossimo campionato. Domani, mercoledì 5 luglio ale 12, primo passaggio importante per la Serie A 2023/24 con il sorteggio del calendario di tutte le giornate, come l'anno scorso sarà asimmetrico e così andranno sorteggiati tutti i turni di andata e ritorno.

Già decise le date del campionato che partirà nel fine settimana tra il 18 e il 20 agosto e si concluderà il 26 maggio. Solo un turno infrasettimanale è in calendario, quello del 27 settembre, mentre saranno quattro le soste per la nazionale il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Il campionato non si fermerà a Natale, ci sarà infatti una giornata durante le festività natalizie.

Dove vedere in diretta il sorteggio del calendario di Serie A

Sale l'attesa quindi e domani si inizierà a pensare al campo, segnando per i tifosi le giornate da non perdere, quelle dei derby, quelle dei big match o degli scontri diretti per gli obiettivi delle squadre. Il sorteggio di mercoledì 5 luglio sarà trasmesso in diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube ufficiale della Lega Serie A. L'alternativa sarà guardarlo in streaming su DAZN, piattaforma dedicati ai soli abbonati al servizio che anche l'anno prossimo trasmetterà tutte le gare del massimo campionato italiano.