Calendario Serie A 2023/2024, come cambia con la nuova Supercoppa italiana

La nuova Supercoppa Italiana, che, nei prossimi sei anni, si disputerà per quattro volte in Arabia Saudita ed alla quale prenderanno parte non più soltanto due squadre ma quattro (le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate della serie A 2022/2023; se una delle due finaliste arriverà seconda in campionato, verrà pescata la terza classificata della serie A), le quali si affronteranno tra loro in una Final Four, cambierà anche il calendario del prossimo campionato di serie A. Nella stagione 2023/2024, a differenza di come siamo ormai abituati nel nostro Paese, non si terrà la pausa natalizia: si scenderà infatti il campo sia il 23 dicembre che il 30, con le formazioni impegnate poi anche durante l'Epifania, turno, quest'ultimo, al quale non prenderanno ovviamente parte le squadre impegnate nella Supercoppa, in calendario dal 4 gennaio, data della prima semifinale, all'8, giorno della finalissima.

La sosta invernale, da regolamento, non è obbligatoria: l'accordo collettivo approvato nella giornata di ieri, lunedì 13 marzo, si basa infatti sull'articolo 18, secondo il quale "il calciatore ha diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale". "La scelta del periodo di godimento del riposo annuale - inoltre - spetta alla società che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo".

La nuova Supercoppa (la formula non è tuttavia definitiva, ma potrà essere cambiata nelle edizioni seguenti in base all'impatto sui calendari) permetterà di aumentare notevolmente gli introiti dei club partecipanti: 23 i milioni di euro che si divideranno, in parti non uguali, le contendenti.