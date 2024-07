Calendario Serie A 2024/25: tutte le date delle giornate di campionato

Prende ufficialmente forma la Serie A 2024/2025. Nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio, è stato infatti svelato il calendario, con il torneo che prenderà il via il 18 agosto per chiudersi poi il 25 maggio. Un solo turno infrasettimanale, quello del 30 ottobre, mentre sono quattro le pause previste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. Al campionato parteciperanno 20 squadre, con le neopromosse Parma, Como e Venezia che prenderanno il posto delle retrocesse Salernitana, Sassuolo e Frosinone. Campione in carica l'Inter di Simone Inzaghi, autentica dominatrice della passata stagione.

Serie A, il calendario 2024/2025

1a giornata (18 agosto 2024)

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2a giornata (25 agosto 2024)

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3a giornata (1 settembre 2024)

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4a giornata (15 settembre 2024)

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5a giornata (22 settembre 2024)

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

6a giornata (29 settembre 2024)

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7a giornata (6 ottobre 2024)

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8a giornata (20 ottobre 2024)

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9a giornata (27 ottobre 2024)

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10a giornata (30 ottobre 2024)

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

(articolo in aggiornamento)