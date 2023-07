Calendario Serie B 2023/24: dove vedere in diretta il sorteggio

La serie B, tra incertezze e attese, è pronta ad alzare il sipario. A Como si presenta il calendario del campionato 2023/2024. La nuova stagione della serie cadetta sta per cominciare, anche se ad oggi regna l'incertezza tra Reggina (esclusa) e Brescia (che aspira al ripescaggio) per definire l'organico delle venti squadre. Pronte a lottare per la A le due liguri, Samp e Spezia, retrocesse dalla massima serie. Occhio all'arrembante Catanzaro, neopromossa di lusso, e alle ambizioni del Bari, ko nei minuti finali della finalissima play-off. Tra le partecipanti, resta incerto il momento della Ternana: umbri che hanno chiuso l'era-Bandecchi e sono ancora indietro sul mercato. Andreazzoli ha rinunciato alla panchina e ora la nuova proprietà potrebbe virare sul sempreverde Castori. Magari questa sera potrebbero esserci novità in diretta durante il sorteggio del calendario...

La novità del 2023/2024 più grande sarà rappresentata dall'introduzione del calendario asimmetrico: girone di ritorno che non coinciderà con quello d'andata. La B imita lo schema introdotto in Serie A.

La date della Serie B 2023/2024

Nell’ultima assemblea della Lega B è stato introdotto ufficialmente il calendario asimmetrico anche per il campionato cadetto: il girone di ritorno non rispecchierà l’ordine delle gare d’andata e una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Seguendo il modus operandi della massima serie, non si scenderà in campo nel corso delle soste dedicate alle nazionali. Sì al Boxing Day, “respinto” dalla Lega di A, con il break a cavallo di Capodanno che durerà dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024. Prima giornata di ritorno prevista per il 13 gennaio, mentre saranno cinque i turni infrasettimanali, oltre Pasquetta (1 aprile 2024, ndr). Lo start il prossimo 19 agosto, ma occhio ai ricorsi. Anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ammesso che l'inizio del torneo potrebbe slittare a causa del contenzioso della Reggina, che si oppone all'esclusione dal campionato. Il Brescia dovrà attendere prima di festeggiare per il ripescaggio in B. La regular season di Serie B si chiuderà - e questo è certo - il prossimo 10 maggio 2024, per poi lasciare spazio a playoff e playout.

Calendario Serie B 2023/24: dove vedere in diretta tv il sorteggio

Il sorteggio del calendario di Serie B, in programma martedì a partire dalle ore 20.30, verrà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport 24, con il commento di Marina Presello e Daniele Barone e le voci dei protagonisti live da Villa Olmo (Como). La cerimonia sarà visibile anche in diretta streaming online su DAZN, broadcaster che ha acquisito i diritti televisivi della cadetteria 2023-24 e permetterà ai suoi abbonati di assistere all’evento su pc, smartphone e tablet, o su una comune smart tv, grazie all’applicazione presente su dispositivi quali PS4 e XBox 360. la piattaforma Helbiz Live, che consente a tutti gli appassionati di seguire il campionato di Serie B in streaming ad un prezzo decisamente modico: creando un account ed effettuando il login su Helbiz, i contenuti saranno fruibili al costo di 5,99€ al mese, compreso il sorteggio del nuovo calendario.