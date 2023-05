Corsa salvezza: i calendari di Lecce, Verona e Spezia

Tre giornate alla fine della Serie A e la corsa salvezza entra sempre più nel vivo. Il lotto delle formazioni che ancora lottano per non retrocedere si è ridotto a tre: Lecce, Verona e Spezia con i salentini a quota 32 punti e le altre due formazioni a 30. Tutto è ancora in bilico con i liguri che grazie al successo contro il Milan hanno riagganciato l'Hellas, sconfitto nell'ultima gara in casa con il Torino, mentre i salentini sono reduci dal pareggio contro la Lazio.

I calendari di Spezia, Lecce e Verona a confronto

Fondamentale nella corsa salvezza sarà la prossima giornata quando domenica alle 12:30 al Via del Mare si sfideranno Lecce e Spezia con i salentini che in caso di successo potrebbe chiudere, o quasi, i conti, e i liguri che puntano alla vittoria per il sorpasso sulla diretta concorrente. Entrambe scenderanno in campo sapendo già il risultato del Verona che sabato alle 18 sarà impegnato nella difficile trasferta di Bergamo.

Nella penultima giornata il Lecce farà visita al Monza che nonostante la salvezza acquisita da tempo non fa sconti a nessuno come dimostrano i quattro successi di fila in campionato. Lo Spezia giocherà al Picco contro il Torino sperando che il fattore campo possa di nuovo incidere come fatto con il Milan, mentre il Verona ospiterà l'Empoli già salvo.

Si arriva così all'ultima giornata che sembra poter essere più "morbida" per il Lecce. La squadra di Baroni affronterà il Bologna, senza più obiettivi, mentre il Verona se la vedrà con il Milan, forse ancora in corsa per il quarto posto, stesso obiettivo che potrebbe avere la Roma avversaria dello Spezia, con entrambe le squadre che lottano per non retrocedere impegnate in trasferta.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

La classifica è corta, le partite sono poche e non è da escludere un arrivo con due squadre a pari punti. Da questa stagione la Serie A ha deciso che se dovesse presentarsi questa eventualità non varranno più gli scontri diretti, ma si giocherà uno spareggio per decidere chi resterà nella massima categoria e chi invece sarà costretto a scendere in cadetteria.