Inter, quando rientra Calhanoglu

La vittoria, pesantissima, sul campo del Benfica, con gli uomini di Inzaghi che hanno espugnato per 2-0 il Da Luz grazie alle reti di Barella e Lukaku, ha riportato il sorriso in casa Inter. I nerazzurri, che in campionato sono reduci da un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite, hanno infatti compiuto un enorme passo in avanti verso la semifinale di Champions League, dove, eventualmente, affronterebbero una tra Milan e Napoli. Ma le buone notizie non sono finite qui: Hakan Calhanoglu, rimasto ai box negli ultimi impegni a causa di una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra, è sulla via del recupero.

Quando potrebbe rientrare Calhanoglu

Il turco, negli ultimi giorni, ha fatto notevoli passi in avanti nel proprio percorso di recupero, tanto che, a breve, potrebbe rimettersi a disposizione del tecnico. Vederlo nell'elenco dei convocati per la sfida di sabato prossimo contro il Monza sarebbe ovviamente prematuro, ma il centrocampista potrebbe essere arruolabile per il match di ritorno con il Benfica, in programma mercoledì 19 aprile a San Siro. Da stabilire, però, se Calhanoglu, nell'occasione, potrà essere impiegato fin dal primo minuto, con un utilizzo part-time che, ad oggi, sembra, nel caso, più probabile.

Situazione diversa, invece, per Milan Skriniar: lo slovacco non ha ancora smaltito il dolore alla schiena che lo attanaglia ormai da settimane e difficilmente potrà rivedersi in campo nella gara di San Siro contro i lusitani. Un'assenza che potrebbe spingere Inzaghi a confermare Darmian nella linea di difesa.