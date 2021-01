Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: l'offerta dei rossoneri

È un Milan che sogna in grande, quello protagonista in questa stagione. I rossoneri, dopo diciassette giornate, guidano la classifica di Serie A con 40 punti, tre in più dell'Inter, ed hanno appena conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia superando ai rigori il Torino. Una macchina quasi perfetta quella costruita da Stefano Pioli, con tutti gli ingranaggi che, ad oggi, girano nel verso giusto. Tra questi, ruolo fondamentale è svolto dal fantasista Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu verso il rinnovo, l'offerta del Milan

Il turco è attualmente legato al Milan da un contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma mentre fino a pochi giorni fa la strada per un suo rinnovo sembrava in ripida salita adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, le cose sarebbero radicalmente cambiate. Il club, per convincere il giocatore, avrebbe offerto a Calhanoglu un contratto da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra da top player, che potrebbe convincere l'ex Bayer Leverkusen a prolungare il proprio matrimonio con i rossoneri.