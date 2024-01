Chi è Cameron Puertas, da portiere a leader della classifica dei migliori assist-man europei

Tra quelli più prestigiosi dell’intero Belgio, l’Union Saint Gilloise è da annoverare tra i club “nonni”, prendendo in prestito un termine caro al Palio di Siena, da intendersi come quello a cui manca da più tempo la vittoria. Il titolo nazionale, infatti, nella società gialloblù che ne ha già in bacheca 11 (meno solamente di Anderlecht e Club Brugge) non arriva addirittura da 89 anni, ma mai come quest’anno nel piccolo centro dell’area metropolitana di Bruxelles la parola scudetto comincia timidamente a venire pronunciata. Ci saranno i play-off, certamente, ma intanto dopo due terzi di regular season gli “unionisti” sono al comando, con quindici partite vinte su 20 ed una media di quasi due gol e mezzo a match.

E se l’attaccante della nazionale algerina Mohamed Amoura è il vero killer della formazione del tecnico ex Genoa Blessin (classe 2000, pagato in estate 4 milioni al Lugano quando ora ne vale almeno 12), il principale "mandante" corrisponde ad un altro nome che si affacciato da poco sui palcoscenici più prestigiosi, dimostrando di poterli calcare sentendosi pienamente a proprio agio. Cameron Puertas, nato a Losanna da genitori spagnoli, ad inizio stagione non sarebbe stato nemmeno quotato dai bookmakers come possibile inquilino della parte alta della classifica dei migliori assistman continentali. Arrivato in Belgio a gennaio 2022 per poco più di un milione di euro, la scorsa stagione ha probabilmente battuto il record di ingressi a gara in corso (è entrato in campo dalla panchina 41 volte su 55 convocazioni), disimpegnandosi comunque discretamente nei poco più di 1000 minuti di utilizzo, nei quali ha timbrato anche cinque reti.

La trasformazione da gregario a imprescindibile avviene in estate: Blessin lo piazza titolare sulla trequarti, e Puertas fa il botto. Subito due gol nelle prime tre di Pro League (a dicembre ne segnerà uno anche al Liverpool in Europa League), ma soprattutto assist su assist: finora sono 15 nelle 29 partite (nota a margine, ventisette delle quali giocate dal primo minuto) tra serie A belga e coppe, tra imbucate e cross pennellati. Nessuno come lui nei principali campionati continentali ed internazionali, scoprendosi a 25 anni compiuti il valore aggiunto di una squadra che è ancora in corsa su tutti i fronti nei quali è impegnata, Europa compresa (a breve ci sarà lo spareggio di Conference League), ed anche stimato da diversi direttori sportivi che lo hanno già inserito nella lista degli appetibili.

Niente male per un ragazzo approdato nel mondo dei “pro” a vent’anni, scegliendo di lasciare i pali dove ha cominciato facendo il portiere per rivelarsi più decisivo coi piedi che con le mani, e per trovare nella porta avversaria la felicità. Nella sua, comunque, ci è recentemente tornato: nel “Boxing Day” l’USG si è ritrovato senza capitan Moris, espulso per fallo da ultimo uomo allo scadere del match sul campo del Club Brugge. Finiti i cambi a disposizione della squadra, Puertas non ha fatto una piega ed ha indossato di nuovo i guantoni, difendendo l’1-1 finale e festeggiando al triplice fischio. Di brindare ad un altro assist decisivo, in fondo, ci sarà ancora modo.