Cammarata ko contro Diamanti: la A-Leagues australiana parla italiano

Sfida tutta italiana per lo scudetto australiano. Ha vinto Alino Diamanti, 38 anni, con il suo Western United. Decisiva per i neroverdi allenati da John Aloisi (negli anni '90 due stagioni con la Cremonese) la qualificazione in finale battendo nellle semi il Melbourne Victory di Fabrizio Cammarata, vice allenatore dei biancoblu, Francesco Margiotta, ex attaccante del Chievo, e Joshua Brillante, ex di Empoli, Fiorentina e Como.

Cammarata è appena tornato a casa, dopo un’annata intensa e ricca di soddisfazioni accanto ad un gigante del calcio australiano come il tecnico del Victory Tony Popovic, ma a fine mese sarà di nuovo in campo: lo attende già la preparazione precampionato e un’amichevole di lusso, il 15 luglio, davanti a centomila spettatori, contro il Manchester United.

“E’ stata un’esperienza fantastica – racconta – , il calcio in Australia si è rivelato più evoluto e livellato di quanto pensassi prima di arrivare lì. La nostra squadra, con cui abbiamo vinto la Coppa nazionale e raggiunto il secondo posto in Premier’s Plate, la semifinale di A-Leagues per il titolo e i play-off per la Champions asiatica (eliminato dal Kobe di Iniesta, ndc), sarebbe competitiva per fare una serie B d vertice. Popovic è un grande allenatore, un lavoratore instancabile, che va dritto all’obiettivo e guarda solo il campo. Gli allenamenti sono evoluti, intensi e contemplano molto lavoro con il pallone. Abbiamo giocato davvero un bel calcio, con un 4-2-3-1 in cui gli esterni offensivi erano attaccanti veri. Alla fine ci sono mancati dettagli per arrivare in fondo e vincere il titolo: in semifinale siamo stati eliminati dal Western United di Alino Diamanti, che ha poi vinto lo scudetto. Sono felice di avere un altro anno di contratto con il Victory e di poter proseguire questa magnifica esperienza”.

Cammarata non è un semplice “secondo”: Popovic gli ha affidato il lavoro sulla fase offensiva della squadra e i due sono in costante sinergia, in allenamento e in partita. “Chiaro che le scelte spettino sempre a lui, ma si è creato uno splendido rapporto umano e professionale. Ci siamo capiti fin dalla prima telefonata, un anno fa, quand’ero ancora in Albania… Devo dire grazie al mio amico Vincenzo Grella (ex centrocampista del Parma, oggi nei quadri tecnici della federazione australiana, ndc) per avermi fatto conoscere Popovic e il calcio australiano. Una realtà incredibile, con società super organizzate, strutture moderne e funzionali, tifosi e seguito incredibili: ho girato tanto finora, ma questa è al momento l’avventura più bella nel mio percorso da allenatore. Il futuro? Il 27 inizieremo gli allenamenti, poi avremo la partita di lusso contro lo United e i preliminari di Coppa. Il campionato inizierà ad ottobre, ma si fermerà durante i Mondiali”.

Cammarata giramondo di successo: Russia (Grozny, Cecenia), Oman, Albania, Australia. Possibile che nessuno lo prenda in Italia? “In C mi hanno proposto una panchina, ma poi mi hanno chiesto: “Hai uno sponsor?”. Piuttosto che sottostare a questi giochini, preferisco allenare nella scuola calcio…”.