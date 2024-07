Campagna abbonamenti Napoli 2024/2025, prezzi e modalità di vendita: nascono due nuovi settori

La Ssc Napoli annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25, che partirà mercoledì 10 luglio alle ore 12:00 e sarà suddivisa in diverse fasi di vendita per garantire a tutti i tifosi l'opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni di vendita saranno riservati agli abbonati 23/24 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Abbonato...