Dove vedere il campionato dell'Arabia Saudita in diretta tv e streaming

La Saudi Pro League è entrata prepotentemente nel giro del calcio che conta, o almeno è quello che si augurano in Arabia Saudita dove non badano a spese per acquistare alcuni dei migliori giocatori al mondo. Il primo è stato a gennaio scorso Cristiano Ronaldo, un colpo di mercato che è stato solo un piccolo antipasto di quello che è successo questa estate con l'approdo nella penisola di campioni del calibro di Benzema, Mané, Kessié, Milinkovic-Savic e Kanté, solo per citarne alcuni. E non è ancora finita perché a quelle latitudini il calciomercato chiuderà dopo quello dei principali campionati europei, probabile che altri campioni da qui a fine settembre cedano alle lusinghe di stipendi faraonici e inimmaginabili nel Vecchio Continente.

Il campionato dell'Arabia Saudita in diretta tv e streaming su La7

Tanti campioni stanno lanciando in orbita l'interesse verso un campionato che fino a sei mesi fa nessuno al di fuori dei confini sauditi guardava. Oggi invece anche in Europa si assegnano i diritti televisivi della Saudi Pro League che in Italia la scorsa stagione è stata trasmessa da Sportitalia. Dal 10 agosto in poi invece cambierà tutto, è stata infatti La7 ad aggiudicarsi i diritti per la prossima stagione, la TV di Urbano Cairo trasmetterà in chiaro la migliore gara del fine settimana sia in televisione che in streaming.

L'accordo secondo alcune indiscrezioni è costato all'emittente italiana circa 450mila euro contro i 30mila di Sportitalia dell'anno scorso. Il campionato saudita partirà l'11 agosto e la prima giornata si concluderà il 14, ancora da capire quale sarà la gara che verrà trasmessa.