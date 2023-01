Serie A argentina: dove vedere (in chiaro) tutte le partite

Il calcio argentino avrà ancora SportItalia come domicilio italiano. E’ stata infatti rinnovata la partnership tra l’emittente sportiva diretta da Michele Criscitiello e la Liga Profesional, massima espressione del calcio albiceleste: l’accordo era stato già trovato già nel 2021 su base triennale, ma con l’ultimo prolungamento sarà possibile vedere i match della serie A argentina fino al 2027. Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio internazionale, che sul canale 60 del digitale terrestre stanno già avendo la possibilità di seguire alcune delle gare della Saudi Professional League, torneo saudita che ha tra i protagonisti Cristiano Ronaldo. Ancora in via di definizione il programma delle gare che verranno trasmesse in chiaro sul Canale 60 del Digitale Terrestre, ma la programmazione di Sportitalia e di tutti i canali della piattaforma (tra cui Si SoloCalcio) è fruibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

La partenza della serie A è prevista per venerdì 27 alle 23.15, con il match del Gigante de Arroyito tra i padroni di casa del Rosario Central e l’Argentinos Juniors, ad aprire il turno inaugurale che si concluderà martedì con la sfida tra Banfield e Union Sante Fe. Previsto nella notte tra domenica e lunedì il debutto dei campioni in carica del Boca Juniors (in casa contro l’Atletico Tucuman), a ventiquattro ore di distanza dall’esordio dei rivali del River che saranno di scena a Cordoba. Ci sarà quindi la possibilità di vedere con la maglia dei loro club non solo alcuni tra i protagonisti della cavalcata vincente dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022, ma anche tanti giovani talenti all’opera, in quella che ha storicamente costituito una vetrina di primo livello per parecchi campioni poi esplosi nei top team del vecchio continente.